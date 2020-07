L'onn 1877 nè betg stà simpel per il cumponist russ. Sulettamain per mantegnair la parita d'ina vita normala ha el maridà tut anetg quel onn. Uschia na fai betg surstar che quella letg è stada pauc ventiraivla. La suletta via ord quella miseria veseva Tschaikowsky en la mort e la finala ha el er empruvà da sa prender la vita. Dal medem onn datescha er la sinfonia nr. 4.

Che quella ovra tracta da ses destin savain nus oz grazia a sia correspundenza cun sia mecena Nadezhda von Meck. Uschia descriva Tschaikowksy ch'il destin haja la «fatala pussanza» d'evitar ch'ins haja cletg en la vita. La sinfonia nr. 4 tractia da quella pussanza che pendia sco ina spada da Damocles sur il chau. Pir en il quart moviment da quella sinfonia dumogna Tschaikowsky da volver il dies al destin – almain per in mument.