The Best of Beethoven 7

Quest onn festivescha il mund da la musica classica il giubileum dad in dals gronds cumponists, dad in che ha influenzà e marcà l'istorgia da musica sco mo paucs: Ludwig van Beethoven. Naschì è el a Bonn (Germania) ca. mez december 1770 (battegià 17-12-1770). Il bler da sia vita ha el vivì e lavurà a Vienna. Là è el mort ils 26 da mars 1827. Beethoven ha manà la classica da Vienna al zenit ed uschè ha el fullà via tar la romantica tempriva. Quest onn sa fatschenta era l'emissiun La classica da RTR cun quest grond architect da musica. La 7avla part da questa seria è deditgada a sia musica sinfonica. 9 sinfonias ha el scrit. Nus tedlain singuls moviments da las sinfonias: Nr. 1 (2. moviment: Andante cantabile), Nr. 5 (1. moviment: Allegro con brio), Nr. 6 (5. moviment: Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm), Nr. 7 (2. moviment: Allegretto) e Nr. 9. (4. moviment: Finale cun solist vocals e chor: Ode an die Freude plaids da Friedrich Schiller). L'Orchester da la Tonhalle da Turitg suna. Dirigent: David Zinman.