Vegnì en Svizra è Wagner il 1848 sco fugitiv politic. Suenter l'uschenumnà «Dresdner Maiaufstand» devi in mandat d'arrest cunter el. Wagner è arrivà quasi cun nagut en Svizra. Davent da l'entschatta ha el però savì co far contacts. I n'è betg ì ditg, ch'el ha gì in mecen: Otto Wesendonck. Dentant ha Wagner gì ina affera cun la dunna da lez, cun Mathilde Wesendonck. Lezza vala sco la musa da Wagner.

Tranter auter ha Wagner cumponì la musica tar intginas poesias ch'ella ha scrit. Quellas tschintg chanzuns ch'èn enconuschentas sco «Wesendonck-Lieder» udis vus er en questa emissiun. La finala è lur affera vegnida a la glisch e Wagner è puspè fugì, lu dentant betg sco fugitiv politic, mabain da l'amur.

Redacziun: Yvonne Simmen