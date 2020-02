Quella Classica emprova da condensar l'opera «Macbeth» da Giuseppe Verdi «en in’ura»: I va per pussanza, meglier ditg per in pèrin che n'ha nagins scrupels per vegnir a la pussanza. La Lady Macbeth e ses um Macbeth mazzan pliras persunas per ch'els daventian retg e regina.

A l'entschatta da l'opera entaupan ils dus generals Macbeth e Banco strias. Quellas profetiseschan che Macbeth daventia in di Than da Cowdor e pli tard retg. Ma ellas profetiseschan er che Banco vegni in di ad esser il bab da retgs – vul dir ch'ils fegls da Banco vegnan ad esser retgs, el sez però betg. Suenter quellas emprimas profezias cumenza la spirala da mazzar per pussanza.

Lady Macbeth ha en las chautschas

Cunzunt la Lady Macbeth, la dunna da Macbeth, n'ha insumma nagins scrupels da mazzar autras persunas per ch'ella vegni regina. Ella instighescha ses um da commetter divers mazzaments. Envers la fin sa mida quai però ed ella daventa unfrenda. Cunquai ch'ella ha schletta conscienza fa ella suicidi.

Tut auter Macbeth. Lez è l'entschatta anc pli reservà, ma cun il temp po la Lady persvader el da mazzar per pussanza. La finala na s'enricla el betg da ses malfatgs. El sto constatar ch'el na nagina schanza pli e mora en il cumbat sin il champ da battaglia.

Giugar cun convenziuns

La opera «Macbeth» sa basa sin la tragedia da William Shakespeare. Premiera ha l'opera «Macbeth» festivà l'onn 1847 a Florenz. Là ha Verdi gì la pussaivladad d'experimentar e cumponer in'opera che na correspundeva betg a las convenziuns dal temp. Per l'ina na tracta l'opera «Macbeth» betg d'amur. (En las bleras operas talianas da lez temp vai numnadamain per amur.) Plinavant n'è la rolla principala betg in tenor, mabain in bariton – er quai n'era da lez temp betg usità. La raschun è simpla: Per Macbeth, l'um arda per pussanza, ha Verdi vulì ina vusch in zic pli bassa e cunzunt er pli dramatica.

Nagin belcanto, mabain chantar tschuf

Verdi ha giavischà che la Lady chanta dramatic. En il center stettia il text e la declamaziun da quel. Per exempel ha Verdi inditgà per ina impurtanta e centrala scena che la Lady stoppia chantar quella part tut sottovoce, pia senza vusch (Scena di Sonnambulismo). Ed er durant l'entira opera duaja la chantadura principala chantar – per amur da la dramatica – tschuf, natural controllà.

