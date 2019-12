Stella Natalis da Jenkins – In crossover da musica classica

Karl Jenkins è naschì l’onn 1944 en il sidvest da la Valisa. Il pli enconuschent è Jenkins oz grazia a ses project Adiemus. Il 1995 ha el publitgà in album «Adiemus. Songs of a Sanctuary». El descriva quella rimnada da chanzuns sco:

ovra extendida per musica da chors che sa basa bain sin la tradiziun da musica classica, dentant sumeglia il tun dal chant pli fitg a quel da musica etnica u musica mundiala.

En questa Classica udis vus ina chanzun or da quella rimnada, numnadamain «Adiemus», en ina interpretaziun sut la direcziun da Jenkin sez. En il center da l’emissiun stat però musica cun tempra da Nadal «Stella Natalis». En Stella Natalis raquenta Jenkins la nuvella da Nadal. I va per pasch, per bainvulientscha, per cumpassiun ed ina nova entschatta. El evochescha la fraternitad da l’entira carstgaunadad e quai senza cunfins.

Per tadlar tut ils moviments na basta in’emissiun d’ina ura betg. Tuttina pon ins constatar tratgs caracteristics da la moda e maniera da cumponer da Jenkins: Ils singuls moviments vivan cunzunt da motivs pregnants, dad in schlantsch, els han per il solit ina simpla structura ritmica che variescha strusch entaifer ina part. Cuntrasts cuntanscha Jenkins cun differenziar la colur dal tun. La musica na sa sviluppescha dentant betg propi entaifer in moviment. Senza vulair categorisar memia fitg pon ins dir che la musica ballantscha insanua tranter musica classica e pop, tranter etnofolk e tradiziuns da chorals europeics.

Survista da chanzuns Titel Interpret Cumponist

Joy to the world: 1. In dulci jubilo Marylebone Camerata, Adiemus Singers, Karl Jenkins (dir. Chor), Jonathan Byers (dir.) Karl Jenkins

Adiemus London Philharmonic Orchestra, Adiemus Singers, Karl Jenkins (dir.) Karl Jenkins Stella Natalis: 1. Celebro Marylebone Camerata, Adiemus Singers, Karl Jenkins (dir. Chor), Jonathan Byers (dir.) Karl Jenkins Stella Natalis: 2. Lullay Marylebone Camerata, Adiemus Singers, Karl Jenkins (dir. Chor), Jonathan Byers (dir.) Karl Jenkins Stella Natalis: 3. Cantus triquetrus Marylebone Camerata, Adiemus Singers, Karl Jenkins (dir. Chor), Jonathan Byers (dir.) Karl Jenkins Stella Natalis: 5. Wintertide Marylebone Camerata, Adiemus Singers, Karl Jenkins (dir. Chor), Jonathan Byers (dir.) Karl Jenkins Stella Natalis: 10. Dona nobis pacem Marylebone Camerata, Adiemus Singers, Karl Jenkins (dir. Chor), Jonathan Byers (dir.) Karl Jenkins Stella Natalis: 11. Sing with joy at Christmas Marylebone Camerata, Adiemus Singers, Karl Jenkins (dir. Chor), Jonathan Byers (dir.) Karl Jenkins Stella Natalis: 12. Jubilate Deo Marylebone Camerata, Adiemus Singers, Karl Jenkins (dir. Chor), Jonathan Byers (dir.) Karl Jenkins The armed man. A mass for peace. Benedictus London Philharmonic Orchestra, Susie Park (sopran), Elizabeth Watts (sopran), Lloyd Rachel (mezzosopran), Nicholas Merryweather (bariton), Philip Shakesby (bass), National Youth CHoir of Great Britain Karl Jenkins White Water (per clavazin) Karl Jenkins Karl Jenkins Palladio - Allegretto Julien Masmondet (dir.), Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo Karl Jenkins

RTR La Classica 19:00