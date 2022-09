Ina «populara» dal mais settember è adina reservada per sauts e musica che han da far cun la chatscha ch'ha gist cumenzà. Per il pli bel temp da l'onn preschentain nus perquai tocs deditgads a la chatscha, tschiervs e chamutschs, star da cumpagnia e giudair la vita in chamona – ina populara per chatschadras e chatschaders – e per quels e quellas che taidlan gugent nossa emissiun.

I dat bleras cumposiziuns che tractan la pli gronda passiun grischuna cun schottischs, polcas, e valsers – e Vus udis las chapellas Stelser Buaba, Oberalp, Vadret e Grischuna, ils Schwyzerörgeli-Fründa Felsberg ed Ils Jauers Arno ed Aldo.

Las chapellas da nossa populara dad oz