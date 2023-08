Oz preschentain nus sauts populars da trais cumponists impurtants ed enconuschents. Da: Lorenz Giovanelli (1915-1976), Sepp Stocker (1898-1949) ed Ueli Martinelli (1911-1989). Tuts trais han cumponì bels sauts nunemblidaivels che vegnan sunads anc adina da bleras chapellas. Uschia il «Ueli-Schottisch» d'Ueli Martinelli, ubain la mazurca «Edelweiss und Alpenrosen» da Lorenz Giovanelli. E lura Sepp Stocker, naschì a Wollerau. Durant ils onns 1920 e 1930 è el sta in dals interprets impurtants da la musica populara a Turitg, quella giada in eldorado per blers musicants. Sin il palc: las chapellas «Bündner Spitzbueba», «Bergüner Ländlerfründa», «Grischuna», il «Quartett waschächt» e la chapella «Ländlerfründe Walopsee».