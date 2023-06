En l’emissiun dad oz dain nus in sguard sin in per eveniments da musica populara che èn sin il program las proximas emnas ed ils proxims mais. Il chalender d’inscunters da musica populara è empleni bain. En la Val Stussavgia sunan ils 2 da lügl/fenadur las chapellas Berna-Grischa – Grünberg – Echo vom Gätterli, Drei Bünden e Bärgfrida. Ils 7 d’avust è l’inscunter da chapellas a Furgglis sur Tschiertschen. Sin il palc: ils Bergüner Ländlerfründa –las chapellas grauBÜNDIG – Butzerin – Örgeliplausch vom Spycherweg – Schesaplana, Via Mala ed il duet d’accordeons Hunger-Hunger.

Questas chapellas udis vus durant la stad:

1 / 9 Legenda: La chapella Alpafründa MAD 2 / 9 Legenda: La chapella Butzerin MAD 3 / 9 Legenda: Ils Bündner Spitzbueba MAD 4 / 9 Legenda: La chapella Arflina MAD 5 / 9 Legenda: Ils Davoser Ländlerfründa MAD 6 / 9 Legenda: Ils duett d'accordeons Huger-Hunger MAD 7 / 9 Legenda: MAD 8 / 9 Legenda: La chapella grauBündig MAD 9 / 9 Legenda: Ils Bergüner Ländlerfründa MAD

Er en Engiadina datti puspè in inscunter da musica populara, ils 19 d’avust, e quai sut tschel avert en l’Ischla da Strada – e si Brambrüesch è sco mintg’onn l’eveniment «Musig für alle» cun las chapellas Oberalp, Bündner Spitzbuaba, Davoser Ländlerfründa, Alpafründa, Arflina e Schanfigger Örgelimix.

Furgglis, Safien, Brambüesch e Strada

1 / 4 Legenda: A Furgglis sur Tschiertschen RTR / Jachen Prevost 2 / 4 Legenda: A Strada en l'Engiadina Bassa MAD 3 / 4 Legenda: A Safien MAD 4 / 4 Legenda: Si Brambrüesch MAD