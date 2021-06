Bündner Maitali, Eckstein-Schottisch, Obervazer Fecker, Am FC Grischuna z'Basel e blers auters da voss favurits

In'ura cun voss sauts preferids: Bündner Maitali, Steiner Chilbi, Ein frohes Wiedersehen, Eckstein-Schottisch, I dr Waag z'Menzike Am Surchabisfäscht, A Gruass us da Berga, Obervazer Fecker, Am FC Grischuna z'Basel, Margritlis Heimweh. Quists sauts vegnan interpretads da chapellas enconuschentas sco: Engadiner Ländlerfründa, Schwyzerörgeli-Fründa Felsberg, da la chapellas Oberalp, Grischuna, Tasna e Rhätikon.