Sauts per la stad sin alp ed in muntogna

«Aint in alp esa bella vita»

Cun in pau retard ha cumenzà la stagiun d’alp. Millis da vatgas, vadels, chauras, bescha e schizunt portgs ed asens passentan ils proxims mais sin las alps grischunas. Il muvel vegn lura pertgirà da tschients da pasters - e signuns e gidanters fan lura il bun chaschiel d’alp e paintg cun ses gust incumparabel. Tuts s’allegran sin il pli bel temp da l’onn e nus procurain per la musica adattada. En la populara datti blers schottischs, valsers e polcas che han da far cun l’alp, la vita e lavur – cun titels sco «Uf dr Alp», «Alpspektakel», «Alp Sanaspans», «En Abed uf Lukschalp» e «Sün l'Alp Sielva».