Bod plü svelt e bod plü plan

Sauts in pau pli spezials cun in scharm tut agen.

En la populara preschentain nus sauts in pau pli spezials cun in scharm tut agen. Mazurcas, hoppers, allemandas e polcas: il Galop da Genua, La mazurca da Not Barblan, La storta da Crusch, Davo la lomma, An der Gaiser-Chilbi, L'allemanda. Vus udis ils Fränzlis da Tschlin, las chapellas Erni, Rhätikon, Arflina e la Hanneli-Musik.