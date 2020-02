Dus clarinettas, dus orgelets ed in contrabass

L’emissun da musica populara da questa gievgia preschenta furmaziuns da tut la Svizra che fan musica en il stil grischun. Quai èn chapellas che han pel solit dus fin trais clarinettas, dus orgelets ed in contrabass. E quests instruments procuran per in cling tut agen e tuna tua auter che las chapellas dalla svizra centrala ubain dal Toggenburg. Nus tadlain tocs enconuschents da chapellas da tut la Svizra che cultivan il stil grischun. Dalla «Oberbaselbieter Ländlerkapelle», ils «Suhrer Ländlerfründa», las chapellas «Ulmizberg» «Berna-Grischa» e «Brandhase».