«Örgeli-Fätzer Musig us em Bündnerland»

Niklaus Jäger è in dals musicants e cumponists enconuschents da la musica populara svizra. Uss han registra el e ses musicants in disc nov cun il titel «Örgeli-Fätzer Musig us em Bündnerland» e quel preschentain nus en la populara. Vus udis ils tocs novs da quel disc ed anc auters da ses sauts.

Legenda: «Örgeli-Fätzer Musig us em Bündnerland» MAD