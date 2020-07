Sunar e chantar en il ravugl da la famiglia è segiramain ina da las furmas las pli ori­ginalas da far musica; uschia emprendan ils uffants dals geniturs a sunar in instru­ment ed igl è a medem temp procurà per curturella. En «La populara» preschen­tain nus furmaziuns, nua che tut la fami­glia, ubain almain ina part, fa musica. Vus udis tocs da Res Schmid & Gebrüder Marti, da la chapella Kropf, da la Chapel­la Erni ed er dalla chapella Vadret.

Ils titels en l'emissiun Titel Interpret Cumponist Engadiner Groov, Schottisch Res Schmid & Gebrüder Marti Marti, Hektor Unbeschwert, Ländler Res Schmid & Gebrüder Marti Marti, Markus Lustig wenn ma ledig isch, Schottisch Kapelle Geschwister Hartmann Flütsch, Hans Abschied von Disentis, Schottisch Ländlertrio Geschwister Hartmann Krättli, Johann Peter Kuschel-Polka Familienkapelle Kropf Schad, Peter Jitz längts, Schottisch Familienkapelle Kropf Kropf, Heinz Uf dr Bärgtour, Polka Kapelle Echo vom Hirsch Holdener, Beat Da Tschlin nan a Sent, schottisch Chapella Erni Tradiziunal / Mooser, Ueli Tädärätätä, schottisch Chapella Erni Tradiziunal / Mooser, Ueli Mazurca da nona Lina Chapella Erni Tradiziunal / Mooser, Ueli La talianina, Schottisch Frars Janett e Caviezel Tradiziunal Polca da barba Giovanin Ils Fränzlis da Tschlin Traditional Schottisch dad Adrian Ils Fränzlis da Tschlin Traditional Dr Bogäsägler, Polka Ländlerkapelle Stelser Buaba Wieland, Georg / arr. Mooser, Ueli Erinnerungen an Poschiavo, Schnellpolka Die Jungen Stelser Stadler, Hans-Ulrich Dudelsack-Schottisch Huusmusig Kollegger Schmid, Res Kollegger-Marsch Bündner Lehrerkapelle Chur Kollegger, Paul Nüt Neus, Walzer Familienkapelle Pfeiffer Pfeiffer, Daniel Nit vo miar, Mazurka Familienkapelle Pfeiffer Pfeiffer, Daniel Miryam und Alex, Walzer Familienkapelle Vadret Davos Ambühl, Jann Abendstimmig im Sertigtal, Ländler Ländlerkapelle Vadret Ambühl, Jann / Ambühl, J. Im Walserhuus, Schottisch Familienkapelle Vadret Davos Ambühl, Jann