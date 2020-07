En l'emissun da musica populara da questa gievgia preschentain nus furmaziuns da tut la Svizra che fan musica en il stil grischun. Quai èn chapellas che han per il solit dus fin trais clarinettas, dus orgelets ed in contrabass. E quests instruments procuran per in cling tut agen e tuna tut auter che las chapellas da la Svizra centrala ubain dal Toggenburg. Nus tadlain tocs enconuschents en il stil grischun, cun chapellas da tut la Svizra. Da la «Oberbaselbieter Ländlerkapelle», ils «Suhrer Ländlerfründa», las chapellas «Ulmizberg» «Berna-Grischa» e dal «Ämmitaler Ländlerquartett».

Ils titels en l'emissiun Titel Interpret Cumponist Mit dem Engadin-Express, Schottisch Suhrer Ländlerfründa Halb schweizerisch, halb italienisch, Walzer Suhrer Ländlerfründa Mit der BLS ins Wallis, Schottisch Suhrer Ländlerfründa I dr Waag z'Menzike, Walzer Suhrer Ländlerfründa Bündner Siebenschnitt, Polka Ländlerkapelle Zoge-n-am Boge Aroser Schottisch Ländlerkapelle Zoge-n-am Boge Kölliker-Walzer Ländlerkapelle Thomas Marthaler Ueli und Heiri, Polka Ländlerkapelle Thomas Marthaler Grossmuetter, lupf der Fuess, Schottisch Ämmitaler Ländlerquintett Am Stieremarkt in Thusis, valser Ämmitaler Ländlerquintett Gmüetlich, Walzer Ämmitaler Ländlerquintett Piz Calmot, Schottisch Ländlerkapelle Silvretta Uf em Madrisahorn, Polka Ländlerkapelle Silvretta Erinnerung an Lorenz Giovanelli, Marsch Ländlerkapella Ulmizberg Valser da Jon Ländlerkapella Ulmizberg la mazurca chattada Ländlerkapella Ulmizberg Alte Glaserpost, Walzer Ländlerquintett Berna-Grischa Dr Avner Puur in Singapuur, Schottisch Kapelle Enzian Der Galöri, Mazurka Oberbaselbieter Ländlerkapelle Lungerer Allemand Oberbaselbieter Ländlerkapelle