Nagins concerts ed inscunters da musica populara, naginas provas. Co passentan nossas chapellas e furmaziuns questas emnas senza lur passatemp preferì? Nus avain dumandà la chapella Erni, ils Engadiner Ländlerfründa, il trio da Pius Baumgartner e la chapella Arflina – e lur musicants han gist er giavischà lur sauts favurits. La chapella Arflina ha schizunt spustà per in onn sia festa da giubileum per il 50avel.

Ils tocs da l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Anton cun la trumbetta, schottisch Chapella Erni Tradiziunal / Mooser, Ueli Crampampulis, Ländler Chapella Erni Tradiziunal / Mooser, Ueli Annina, valser Chapella Erni Tradiziunal / Mooser, Ueli Asen da Sent, schottisch Chapella Erni Tradiziunal / Mooser, Ueli Magnolia, Polka Ländlertrio Pius Baumgartner Baumgartner, Pius Vollmond über Meierskappel 2.0 Ländlertrio Pius Baumgartner Baumgartner, Pius Kitchen-Fox Swiss Ländler Gamblers Baumgartner, Pius Ibla Coletta & Baumgartner Coletta, Francis Lia-Polka Ländlerkapelle Arflina Zumbrunn, Marcel Jägerbluet, Schottisch Ländlerkapelle Arflina Battaglia, Stefan Klänge vom Tschingel, Polca Ländlerkapelle Arflina Conzett, Christian Im Felsa-Schuss, Schottisch Engadiner Ländlerfründa Simonelli, Carlo Grazcha nonas, Mazurka Engadiner Ländlerfründa Simonelli, Gian Carlo Nach em Räge schynt d'Sunne, Fox Engadiner Ländlerfründa Beul, Artur / Simonelli, Gian Carlo Maloja Wind P. S. Corporation & Engadiner Ländlerfründa Mooser, Ueli Slowik-Suite Hujässler Huber, Sepp