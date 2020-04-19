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Uss avain nus bler temp per exercitar...
Or da La populara dals 23.04.2020.
laschar ir. Durada: 01:05:13 minutas.
  1. Cultura
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cuntegn

La populara Uss avain nus bler temp per exercitar...

Tge fan nossas chapellas da musica populara durant quest temp difficil?

Nagins concerts ed inscunters da musica populara, naginas provas. Co passentan nossas chapellas e furmaziuns questas emnas senza lur passatemp preferì? Nus avain dumandà la chapella Erni, ils Engadiner Ländlerfründa, il trio da Pius Baumgartner e la chapella Arflina – e lur musicants han gist er giavischà lur sauts favurits. La chapella Arflina ha schizunt spustà per in onn sia festa da giubileum per il 50avel.

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Jachen Erni
02:44 min, Musica populara dals 23.04.2020.
laschar ir. Durada: 02:44 minutas.
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Gian Carlo Simonelli, a sanestra
03:24 min, La populara dals 23.04.2020.
laschar ir. Durada: 03:24 minutas.
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Theo Ritter
02:07 min, La populara dals 23.04.2020.
laschar ir. Durada: 02:07 minutas.
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Pius Baumgartner
02:36 min, Musica populara dals 23.04.2020.
laschar ir. Durada: 02:36 minutas.

Ils tocs da l'emissiun

TITELINTERPRETCUMPONIST
Anton cun la trumbetta, schottischChapella ErniTradiziunal / Mooser, Ueli
Crampampulis, LändlerChapella ErniTradiziunal / Mooser, Ueli
Annina, valserChapella ErniTradiziunal / Mooser, Ueli
Asen da Sent, schottischChapella ErniTradiziunal / Mooser, Ueli
Magnolia, PolkaLändlertrio Pius BaumgartnerBaumgartner, Pius
Vollmond über Meierskappel 2.0Ländlertrio Pius BaumgartnerBaumgartner, Pius
Kitchen-FoxSwiss Ländler GamblersBaumgartner, Pius
IblaColetta & BaumgartnerColetta, Francis
Lia-PolkaLändlerkapelle ArflinaZumbrunn, Marcel
Jägerbluet, SchottischLändlerkapelle ArflinaBattaglia, Stefan
Klänge vom Tschingel, PolcaLändlerkapelle ArflinaConzett, Christian
Im Felsa-Schuss, SchottischEngadiner LändlerfründaSimonelli, Carlo
Grazcha nonas, MazurkaEngadiner LändlerfründaSimonelli, Gian Carlo
Nach em Räge schynt d'Sunne, FoxEngadiner LändlerfründaBeul, Artur / Simonelli, Gian Carlo
Maloja WindP. S. Corporation & Engadiner LändlerfründaMooser, Ueli
Slowik-SuiteHujässlerHuber, Sepp

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