Tge fan nossas chapellas da musica populara durant quest temp difficil?

Nagins concerts ed inscunters da musica populara, naginas provas. Co passentan nossas chapellas e furmaziuns questas emnas senza lur passatemp preferì? Nus avain dumandà la chapella Erni, ils Engadiner Ländlerfründa, il trio da Pius Baumgartner e la chapella Arflina – e lur musicants han gist er giavischà lur sauts favurits. La chapella Arflina ha schizunt spustà per in onn sia festa da giubileum per il 50avel.