Nagins concerts ed inscunters da musica populara, naginas provas. Co passentan nossas chapellas e furmaziuns questas emnas senza lur passatemp preferì? Nus avain dumandà la chapella Erni, ils Engadiner Ländlerfründa, il trio da Pius Baumgartner e la chapella Arflina – e lur musicants han gist er giavischà lur sauts favurits. La chapella Arflina ha schizunt spustà per in onn sia festa da giubileum per il 50avel.
Ils tocs da l'emissiun
|TITEL
|INTERPRET
|CUMPONIST
|Anton cun la trumbetta, schottisch
|Chapella Erni
|Tradiziunal / Mooser, Ueli
|Crampampulis, Ländler
|Chapella Erni
|Tradiziunal / Mooser, Ueli
|Annina, valser
|Chapella Erni
|Tradiziunal / Mooser, Ueli
|Asen da Sent, schottisch
|Chapella Erni
|Tradiziunal / Mooser, Ueli
|Magnolia, Polka
|Ländlertrio Pius Baumgartner
|Baumgartner, Pius
|Vollmond über Meierskappel 2.0
|Ländlertrio Pius Baumgartner
|Baumgartner, Pius
|Kitchen-Fox
|Swiss Ländler Gamblers
|Baumgartner, Pius
|Ibla
|Coletta & Baumgartner
|Coletta, Francis
|Lia-Polka
|Ländlerkapelle Arflina
|Zumbrunn, Marcel
|Jägerbluet, Schottisch
|Ländlerkapelle Arflina
|Battaglia, Stefan
|Klänge vom Tschingel, Polca
|Ländlerkapelle Arflina
|Conzett, Christian
|Im Felsa-Schuss, Schottisch
|Engadiner Ländlerfründa
|Simonelli, Carlo
|Grazcha nonas, Mazurka
|Engadiner Ländlerfründa
|Simonelli, Gian Carlo
|Nach em Räge schynt d'Sunne, Fox
|Engadiner Ländlerfründa
|Beul, Artur / Simonelli, Gian Carlo
|Maloja Wind
|P. S. Corporation & Engadiner Ländlerfründa
|Mooser, Ueli
|Slowik-Suite
|Hujässler
|Huber, Sepp