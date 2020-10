La Stubete am See a Segl

En Engiadin'Ota era planisada ina occurrenza nova cun musica populara da tut ils geners: la «Stubete am See» a Segl cun musicants sco Markus Flückiger, Frowin Jeff, Simon Dettwiler, Andreas Gabriel, Pirmin Huber, ils Ernis ed ils Janetts.

Legenda: Ils Janetts, ils Fränzlis da Tschlin MAD

In dals inscunters impurtants da la musica populara è la «Stubete am See» ch'è mintg’onn la fin d’avust a Turitg. Quest eveniment avess survegnì uss cumpagnia. Dals 16 als 18 d’october era previs er a Segl en Engiadina ina «Stubete am See», er cun blera musica populara. Sin il program: sauts tradiziunals ed innovativs, cun tuns enconuschents e surprendents. Per quai eran vegnidas engaschadas furmaziuns da tut la Svizra che fan musica cun gronda variaziun e cun blers instruments, da la trumbetta al sarod (in instrument oriental), dal orgelet al cello e da la tiba al arpet.

Legenda: il trio Appenzeller Echo MAD

L'interess dal public fuss stà grond, e tut ils bigliets èn vegnids vendids. La Stubete am See a Segl è pero vegnida annulada e spustada sin l'onn proxim pervia da la situaziun da corona en l'Engiadin'Ota.

Las chapellas e furmaziuns che fissan stadas sin il program

Il Länderorchester 2020, Evelyn e Kristina Brunner, la band da Karin Streule, Alphorn Experience, il Duo Gabriel e Nietlisbach, Annerös Hulliger, Topf, Eigets, Rampass, Chapella Erni, Engadiner Ländlerfründa, Pflanzplätz, Appenzeller Echo, Ambäck, Janett juhee, Schägyschigg, Sarod & Cello, Barthasar Streiff e la chapella Nogler.