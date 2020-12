Las melodias dal randulins

In disc nov ed in cudesch da la Chapella Erni

La musica populara en Engiadina è differenta da quella d’autras regiuns grischunas. La mesadad dal 19avel tschientaner han las emprimas chapellas cumenzà a sviluppar in agen stil, che ha er influenzas da l’Italia. Quai cumprova il disc nov da la Chapella Erni cun sauts che derivan dal sid, e quel disc vegn er accumpagnà d’in cudesch che descriva detagliadamain svilup ed influenzas.

L’emprim tut senza notas

Fin il 1853 era scumandà da far musica da bal en il Grischun. Però suenter hai dà in bel svilup da la musica populara. Quasi tut las vischnancas avevan ina chapella e quellas sunavan per bleras occasiuns: nozzas, festas popularas ed isanzas ed er be per star da cumpagnia. Ils musicants n’eran betg scolads e sunavan tenor l’udida – ed ils sauts vegnivan dà vinavant d’in musicant a l’auter, pir pli tard èn vegnids nudads ils emprims tocs.

In stgazi cun blers sauts populars, enconuschents e main enconuschents

Blers da quels ha chatta Jachen Erni en il relasch da ses bab, Anton Erni, e cun sa fatschentar pli profundamain cun quels sauts ha el constatà che divers da quels han lur origin en l’Italia. Els derivan da la Toscana, da la regiun da Siena, e quai ha er da far cun ils emigrants engiadinais, ch’eran pastiziers, negoziants ed hoteliers in Italia.

Rinaldo Franci e Cla Genua

Ina rolla particulara ha il violinist e cumponist Rinaldo Franci da Siena (1852–1907). Da sia collecziun da sauts èn rivads divers fin en Engiadina, probablamain er pervi da Cla Genua. Il randulin da Sent, in musicant da vaglia, ha passenta bler temp en sia patria ed ha prendì cun sai las melodias da Franci. Cun quai ch’el era in musicant bainvis ed activ èn quellas lura sa derasadas e bleras chapellas han suna ses sauts, per part er cun tut auters titels.

Il cudesch «Las melodias dals randulins»

Tut questas scuvertas datti er da leger en in cudesch che Jachen Erni ha scrit ensemen cun l’autura Anna Miller e cun Markus Brühlmeier. Il text è per rumantsch e tudestg e cuntegn er bleras illustraziuns e fotografias da temps passads. Ina part è deditgada ad Anton Erni e sia passiun per la musica, ina segunda raquinta dal svilup da la musica populara en Engiadina e las influenzas da l’Italia ed ina terza cuntegn curtas biografias da musicants impurtants, da Steivan Brunies fin Barnabà Fontana.