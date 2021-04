In musicant e cumponist da vaglia

Peter Conrad è naschì il 1934 a Cuira e cun 17 onns ha el cumenza a sunar l’orgelet. Il 1958 ha el fundà cun Peter Zinsli e Georg Müller la chapella Gotschnabuaba, ed el ha accumpogna a blers musicants sco Luzi Bergamin, Silvio Caluori, Jürg Gadient, Josias Jenny e Thomas Marthaler – ed ina collavuraziun stretga hai da surtut cun Peter Zinsli. Peter Conrad aveva però er sias atgnas furmaziuns, per exempel la chapella Gürgaletsch e ses Bündner Ländlerquintett. La «populara» dad oz deditgain nus a Peter Conrad, che è mort il 2010 cun 76 onns, e nus tadlain sias chapellas ed in per da sias sur 100 cumposiziuns.