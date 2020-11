La chapella enconuscheta dals Partenz preschenta in disc nov

Musig us äm Prättigau

La chapella enconuschenta Stelser Buaba ha registra gia l'onn passa in disc nov cun 21 sauts. Quels èn deditgads a lieus en il Partenz: Bergsonntag auf Scära, Luzeiner Länggala, Am Schanielebach, St. Antönier Pizokel e Über da Durana-Pass. Quels tocs vegnan da lur cumponists preferids, cumponists enconuschents sco Peter Zinsli, Otto Battaglia, Josias Just, Christian Jenny e Luzi Bergamin. Ils Stelser Buaba vulevan preschentar uss lur disc nov er en occasiun da concerts, quels èn però annulads pervia da la situazun actuala da corona.