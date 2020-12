Per quest’ura da musica da schlaghers avais vus mo anc dad envidar las chandailas e lura pudais vus giudair.

La Stailalva dad oz ès pronta cun in vair bouquet da melodias da Nadal chantadas davent dad Andreas Gabalier, dals Furbaz fin tar la Francine Jordi. As laschai carmalar da questas melodias en ina tempra ruassaivla, dultscha e charina era per ils proxims dis.

Redacziun: Christa Soliva