La Stailalva dad oz cun in omagi a la natira.

Or en la natira

Nus cumenzain cun il titel «Tanz im Mai» dal Mooskirchner Quintett. Er da la partida èn ils Klostertalers, Vreni e Rudi, ils Grubertalers, ils Mölltalers, ils Original Alpenoberkrainer cun «Auf zum Anglerfest» ed anc blers auters interprets cun chanzuns per in di perfetg or en la natira.