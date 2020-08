Suenter il temp da corona sa dasda la cultura plaun a plaun. Uschia era en l’Ogna a Trun. En la sculptura creada da l’artist Mattias Spescha vegnan dads mintg’onn plirs concerts. Quest onn vegn «la Triada» cun Corin Curschellas, Astrid Alexandre ed Ursina Giger a delectar il public en la Ogna. Las chantaduras Irina Ungureanu e Karin Streule cumpletteschan il trio. Ellas vegnian a tschertgar la simbiosa cun la sculptura che furma cun ses ecos in'atgna vusch, di Corin Curschellas.

LOBA – in imni d’alp

Las producziuns da la Triada en l’Ogna a Trun: Sonda ils 15 d’avust a las 20:00 Dumengia ils 16 d’avust a las 11:00

Corin Curschellas vegn ultra da quai a preschentar ina da sias novas ovras. LOBA è in toc tradiziunal, in imni d’alp sco el vegn anc oz chantà savens en la Svizra centrala sin las alps la saira dals pasturs. L’impuls per la chanzun nova saja vegnì, cura ch’ella saja vegnida dumandada da far ina tala chanzun per ina inauguraziun d’ina alp da chauras a Val Son Pieder. Ma il text na correspundeva betg ad ella, ella haja perquai scrit sezza in text e chantà sin ils tuns da natira da basa. Naschì saja lura in toc che sveglia bleras emoziuns, di Corin Curschellas.

Era las tschintg dunnas vegnan a chantar in LOBA

Uschia è planisà ch’il concert da la Triada nascha quest onn tras ina fasa da «try-out». Planisada è ina inscenaziun betg memia experimentala, di la chantadura ch’abitescha a Rueun. Il punct culminant è lura il LOBA da l’artista sezza, ma era il LOBA da las tschintg chantaduras, arranschà da Fortunat Frölich.