Mattiu Defuns è oravant tut da chattar sin las planiras, sin ils culms ed enturn ils lais da sia patria. Dentant gia baud è el era sa chasà sin las tribunas en il Grischun e vul uss plaun plaunet era far in pass enavant.

Mattiu è creschì si en ina famiglia musicala e creativa uschia che musica ed art han gia adina accumpagnà il giuven da Trun-Darvella. El sez ha tschernì la musica ed ha cun quella gì ses emprim success il 2015 cun il Top Pop Rumantsch «Mia olma». In hit che anc oz grond success en Rumantschia. Be in onn pli tard ha Mattiu Defuns publitgà in album en collavuraziun cun Ivo Orlik alias Giganto. Entaifer curt aveva il giuven chantautur in’atgna band cun sias soras Tiziana e Nina sco chantaduras accumpagnantas.

Chatschader e pestgader

Sche Mattiu n’è betg sin tribuna ubain en ses agen studio vid crear nova musica lura è el en la natira. En la seria «Buis enstagl ghitarra» avain accumpagnà el en il territori da chatscha dals Defuns sur Breil:

La passiun sper la passiun musica è cleramain la natira. Ir a chatscha ubain a pestga munta era tschertgar il dretg lieu, il dretg mument ed esser fitg attents ed averts. Tut quai ed il ruaus en la natira dat ad el energia e creativitad per ses projects musicals.

Il proxim pass

Natira, la lingua rumantscha ed uss il stil da musica – plaunet paran las parts da sa chattar. Set onns èn passads dapi la single «Mia olma» – atgnamain anc betg uschè bler temp. Dentant ha Mattiu dapi lura adina puspè publitgà nova musica, è sa preschentà durant divers concerts e festivals ed ha uss era cumenzà da producir e promover novs talents rumantschs.

Mattiu – Siemi

Cun sia nova EP «Sur la selva» volva Mattiu uss la pagina. Ina nova band ed ina nova producziun – per part en ils Hansa Studios a Berlin – duessan pussibilitar ad el il pass sur ils cunfins da la Rumantschia. Dentant adina cun restar fidaivel a sia lingua materna. In’entschatta è gartegiada: Per il zercladur è el il «SRF 3 Best Talent» ed ha pudì sa preschentar en l’emissiun «Punkt CH». Uschia è el era daventà cun sia musica natirala ed autentica in ambassadur per la lingua rumantscha.