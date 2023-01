«Midar il punct da vesta, anflar gl’equiliber, trer flad, sefar libra» quai chanta Ursina en la chanzun «Tut semida». Midà il punct da vista ha Ursina gia pli savens durant sia carriera musicala.

L’emprima staziun è stada a Mustér nua che Ursina Giger è creschida si ed ida a scola. Musicalmain ha ella cumenzà da chantar en chors e tranter auter en l’ensemble vocal «Krambambuli» nua ch’ella ha ina giada u l'autra chantà solo. Da quai temp è ella era sa participada a la concurrenza «Vusch 04» ubain al festival europeic dals chors da giuventetgna il 2004 a Basilea.

Furmaziun

Suenter la matura è la via musicala cuntinuada cun in curs preliminar per il conservatori da musica classica e jazz a Turitg. Tranter il 2006 e 2012 ha ella visità la scol’auta da pedagogia da musica a Lucerna. Durant quella scola hai tratg la chantadura si en il nord: per in onn ha ella visità il conservatori da musica «Rytmisk». Cun ils da Danemarc ha ella fundà la band «Ursina’s Danish Laboratory» e publitgà la platta «Lontan» cun tschintg chanzuns. Turnada en Svizra ha ella lura bainprest registrà il disc «Time Is A Thief» e be in onn suenter il 2014 «Hiding Behind a Mask». Enfin ch'ella ha publitgà ses emprim album lung hai anc cuzzà bun quatter onns, fin il 2017, cura ch’ella ha publitgà l'album da debut «You Have My Heart». Communabel han tut quellas CDs l’influenza da la Scandinavia, bleras chanzuns englaisas dentant adina puspè ina perla rumantscha.

Break Out, Running, Hold On

Ir ora en il mund, adina diligent, adina sin il trot, dentant era adina puspè tegnair airi, contemplar e turnar. Quests temas èn adina puspè da vesair en ils titels da la chantautura: «Break Out» – rumper ora, «Running» – currer ubain «Hold On» – tegnair la dira èn qua be insaquants exempels. Oz abitescha Ursina Giger a Turitg e far oravant tut musica. U sco «Ursina» tranter auter cun ses consort Florian Egli, sco «Triada» cun Astrid Alexandre e Corin Curschellas ubain era sco scolasta da musica. Avant curt ha ella publitgà ses segund album «When I Let Go». Cun quest album è Ursina ida in pau autras vias cun dapli schlantsch ed energia dentant senza perder si'atmosfera nordica caracteristica.