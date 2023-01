Pascal Gamboni – in musicist, producent e chantautur che ha fatg viadi da sum la Cadi en l’Austria cun in lung stop en l’Engalterra fin uss dapi insaquants onns a Berna. En l’emprima «Late Lounge Live» raquinta el da sia vita musicala.

Sch’ins patratga vid musica rumantscha, lura vegn bainprest endament il num Pascal Gamboni. Sco be paucs ha el ils ultims decennis laschà enavos sia noda en la musica rumantscha. Uschè variant sco ses domicil èn stads ils ultims onns, uschè variescha era sia musica. Cumenzà ha tut cun las bands «Psychotronics», «Easy Walkers» ed il 1997 cun ils «Passiunai». Al gimnasi da musica a Feldkirch è suandà in curt intermezzo a Vienna, nua che Gamboni ha en sasez vulì far in studi da musica.

Far musica, ma betg uschia

Anc a Vienna ha Pascal Gamboni fundà ina band cun commembers da la Svizra e da l’Austria. Quella band sa numnava «Cléan». Els han scrit musica e sunà live e piglià fieu sco Pascal Gamboni raquinta. Suenter in temp èn els lura ids en l’Engalterra, nua che la musica da lur idols (Massive Attack, Portishead, Oasis...) ha gì ses da chasa.

16:28 video Clean Or da Cuntrasts dals 19.01.2003. laschar ir. Durada: 16 minutas 28 Secundas.

Or dal «ina giada empruvar» in’emna en l’Engalterra hai dà diesch onns. El ha abità a Bristol ed a Londra. Durant quai temp ha el publitgà plirs albums – oravant tut per englais. Ina da sias emprimas atgnas chanzuns rumantschas cun grond success era inspirada d’in Game Boy ed è daventada in imni inuffizial da la Rumantschia: «Unics’ 09».

01:08 video ROCKseDRUN - #UNICS Or da Battaporta dals 05.08.2018. laschar ir. Durada: 1 minuta 8 Secundas.

Dal sa chasar e daventar bab

Actualmain abitescha Pascal Gamboni a Berna ed avant trais onns è el daventà bab. Quai haja transfurmà ses ponderar – ed uschia era sia musica. Tut saja daventà pli profund e forsa era in pau pli ruassaivel. Ord quai motiv haja ses proxim album era num «Sut la pial». Suenter ses album da best of «Arva la mar» è quai ses 16avel album.