In'emissiun cross-mediala che dat ina plattafurma a chantaduras e musicists rumantschs per manar lur musica ora en l'entira Svizra.

Per tge vai?

Late Lounge Live, u era numnà curt LLL, è saira d'inscunter tranter chantaduras ed musicists rumantschs e lur public. En la Lounge RTR pon ils acts rumantschs preschentar sa sez e lur musica live avant in public exclusiv limità. L'emissiun ha in caracter da «late night show», nua ch'i dat in mix tranter musica, intervistas e discurs. La producziun vegn alura emessa sin differents vecturs da RTR.

Dapi onns dat la musica grischuna e rumantscha en il tun tar RTR. La cumpart da la musica svizra en ils programs dal Radio RTR munta a passa 50%. 35% è musica grischuna e 20% da quella musica rumantscha. RTR promova ed accumpogna l'ierta culturala e dat a talents da musica, film e litteratura la pussaivladad da far lur emprims pass e vegnir scuverts d'in public vast era sur ils cunfins linguistics ora.

Legenda: Premiera en la Lounge RTR Pascal Gamboni sco prim osp en la Late Lounge Live RTR

Vulais era Vus participar?

RTR pussibilitescha da gudagnar bigliets limitads per tut ils concerts che han lieu en chasa RTR. Ils bigliets vegnan regalads via Radio RTR, sin noss chanals socials e via nossa newsletter.