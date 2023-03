audio Bilantscha settavla Late Lounge 02:50 min, ord Actualitad dals 27.02.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 2 minutas 50 Secundas.

Nossa band è sentupada mesemna per exercitar ils tocs per l'emissiun, venderdi suentermezdi lura er la band da l'Engiadina Bassa REAT. Qua intginas impressiuns:

L’istorgia da la ghitarra electrica cumenza cun il blues e va enavant tar il jazz, rock e punk fin la musica da pop. Ils giasts da l’emissiun mainan tras quell’istorgia cun concerts e discurs enturn la ghitarra. Per l’emissiun da questa saira pudain beneventar:

Marco Grischott

Il giuven musicist da Vuorz è gia dapi il 2009 activs en diversas bands ed ensembles sco ghitarrist ubain chantadur. Tranter auter era cun la gruppa «Lime» che ha cun sia single «Remain» gia pudì far part da l’acziun Mx3 – tuts per in dal fanadur 2020. Marco Grischott studegia a la Scola auta dals arts a Turitg ed ha fatg ses bachelor en musica da jazz e ghitarra.

Marco Grischott – Cultura Digitala Or da Cultura digitala dals 01.05.2020.

Marcus Petendi

Cun sia indie-attituda crodi el si sco in flamingo tranter corvs – quai scriva el almain sin ses profil da mx3.ch nua ch’el sa preschenta cun ses num d’artist «Calandaboi». Quai è dentant be ina fatscha dal musicist d’Ardez. Sco in dals chaus da la gruppa «Polyphone» n’ha el betg be gì success en il Grischun mabain era sur ils cunfins ora. Ses project actual è il duo «Happy, for real» cun Olivia Virgolin. Sper sez far musica è Marcus Petendi era activs sco producent e promova artistas ed artists giuvens.

Happy, for real cun Closer

Reat

La Rumantschia ha adina puspè gì gruppas da rock sco per exempel «Hades», «Diabolics» ubain «Prefix». Dapi insaquants onns datti cun «Reat» era ina nova gruppa da punk engiadinaisa. Jon Nicolay (battaria), Arno Valentin (bass e chant) e Jon Andri Gaudenz (ghitarra e chant) èn amis da giuventetgna e partan l’amur da ghitarras che sbragian e ritmus che chatschan. Ils rockers scrivan tut lur chanzuns per vallader per exprimer lur colliaziun cun lur patria l’Engiadina.

Reat cun Chans scrodats

Andi Schnoz

Sco musicist e scolast da musica è Andi Schnoz gia blers onns activs en l’entir Grischun cun diversas furmaziuns. Sco scolast da musica lavura el a la scola da musica Cuira, la Scola chantunala dal Grischun ed a la scola da talents da Cuira. Vitiers fa el adina puspè part da projects e diversas producziuns per teater e film.

Purtret dal musicist Andi Schnoz Or da Telesguard dals 27.03.2009.

Lucas Schwarz

Suenter ses studi da musica a la scola da jazz a Son Gagl cun in accent sin e-bass e pedagogia da musica ha il musicist sunà cun diversas artistas ed artists rumantschs e da l’entira Svizra. Savens sco accumpagnament ubain musicist da studio tranter auter per Curdin Nicolay, Clamür, Florian Ast e schizunt internaziunal cun Michael Patrick Kelly. Il 2017 ha Lucas Schwarz declerà per nus la musica da jazz.

En la Late Lounge vegnan ils musicists accumpagnads da Rolf Caflisch a la battaria.

In sguard davos las culissas

Ina tala emissiun live dovra ina buna preparaziun e blera tecnica: Qua intginas impressiuns

Davos las culissas

Late Lounge: la proxima show è deditgada a la ghitarra 03:00 min, ord Actualitad dals 13.02.2023.