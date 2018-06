Angelo Kelly, il junior da la Kelly Family, dat in comeback musical. E quai cun sia atgna famiglia! Per preschentar lur emprim album ha el fatg visita tar RTR. El ha discurrì cun noss moderatur Ivo Orlik, ha mussà a lez gaelic e persuenter lura era emprendì in zic rumantsch.

Bler temp è passà dapi ch'il buobet Angelo Kelly, cun lungs chavels blonds ed ina clera vusch sc'in anghel, ha fatg furora sin ils palcs da quest mund cun la Kelly Family. Uss in quart tschientaner pli tard, suenter che Angelo è lung temp sa retratg dals palcs da musica, turna el enavos cun nova musica. Dentant betg solo sco per exempel ses frar Paddy. El preschenta l’emprim album ensemen cun sia atgna famiglia – sco «Angelo Kelly & Family». Angelo ha mess en pè cun sia dunna Kira e lur tschintg uffants ina nova Kelly Family. La Kelly Family 2.0?

Maletg 1 / 2 Legenda: Angelo Kelly sin visita en il studio da RTR RTR, Flavio Tuor Maletg 2 / 2 Legenda: Angelo Kelly cun Ivo Orlik, moderatur RTR RTR, Flavio Tuor

Return tar las ragischs dals Kellys

Ina Kelly Family 2.0 na pon ins dentant betg numnar la nova versiun da la famiglia Kelly. Angelo Kelly e sia famiglia èn ids en ina autra direcziun che la family d’origin. La tradiziun dals Kellys è lunga e cumenzà ha quella en l'Irlanda, e precis tar quellas ragischs ha Angelo vulì turnar. El è emigrads cun sia famiglia en l'Irlanda. Là ha el cumprà ina chasa insanua ora el nagut, entamez in guaud cun in flum che curra sper chasa – geabain, precis uschè sco quai ch’ins imaginescha en ina paraula. Ed uschia ha Angelo era cumenzà a s’occupar pli intensiv cun la musica irlandaisa, quai ch’a lura era tschiffà ses uffants e sia dunna.

Viver en sis per la passiun musica

Ensemen cun sia dunna e lur uffants Gabriel (16), Helen (15), Emma (12) e Joseph (7) ha Angelo cumenza ad arranschar chanzuns tradiziunalas e scriver per els novas chanzuns en il stil irlandais. Il resultat da lur project da famiglia pon els uss preschentar sin lur album da debut «Irish Heart». In bellin album da famiglia vid il qual perfin il pli pitschen William (2) ha procurà per in u l’auter effect spezial durant las registraziuns en il studio.