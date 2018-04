Dus onns suenter ses davos album preschenta Anna Känzig sia nova single «Dream Alone». E demussa ch'ella ha er emprendì in zic rumantsch.

Il quart album da la giuvna da Turitg cumpara bain pir la primavaira 2019, l'emprima single giudlonder publitgescha ella gia uss: «Dream Alone». Sco blers auters suonda era Anna Känzig al trend actual e metta dapli paisa sin elements electronics en sia musica. Suenter dus albums acustics en direcziun folk ha Känzig gughegià d'experimentar sin ses terz album «Sound and Fury» cun musica da pop electronica.

Midada che porta success

Quella nova maschaida en cumbinaziun cun sia bella vusch ha fatg vegnir enconuschent Anna Känzig en Svizra. Tgi sa sche quai munta ch'ella daventa cun quai anc pli enconuschenta en Svizra? U sch'ella po schizunt far in pass sin il palc internaziunal?

Tgi è Anna Känzig?

Anna Känzig è naschida la stad 1984 a Turitg sco feglia d'ina famiglia musicala. Uschia ch'ella ha gia baud emprendì da sunar ghitarra, bass e clavazin. Ch'ella studegia sco multi-instrumentalista lu era musica da jazz a la scola auta dals arts è quasi stà la via logica. Il 2011 publitgescha ella ses emprim album «Four Acres and No Horse».

Apropros «... No Horse» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen «No Car» – pia nagin auto – ha Känzig dal reminent gì in di ch'ella è scappada dal «Zürcher Central». Hä? Perquai ch'ella ha durant ina lecziun d'autoscola betg pli dumagnà da metter en funcziun l'auto e quai entamez Turitg (!) ha ella simplamain avert la porta ed è scappada ord l'auto.

Dus onns pli tard publitgescha Känzig ses segund album «Slideshow Seasons». Entras quel è il label Sony Music vegnì attent sin la giuvna da Turitg che ha suenter il 2016 publitgà ses terz album «Sound and Fury» che ha cuntanschì plaz set en las charts svizras.

Legenda: Anna Känzig ha visità RTR per in'intervista RTR, Dominic Pohle

Anna Känzig sin turnea Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen 15.04.2018 – a Turitg – Cohen Tribute, Rigiblick 06.05.2018 – a Turitg – Cohen Tribute, Rigiblick 26.05.2018 – ad Oberrohrdorf – Private bei den Wiederkehrs 07.06.2018 – a Turitg – IGEM Jubiläum, Smith & Luma 17.06.2018 – a Bleienbach – 60 Jahre Ford 19.06.2018 – a Turitg – Tom Waits Tribute, Rigiblick 20.06.2018 – a Turitg – Tom Waits Tribute, Rigiblick

