Il 2015 han els fatg l’ultim disc «Takes two to Tango». Quel han els realisà en ils Stadis Unids ed ils tuns eran lura er vaira americans. Uss, trais onns pli tard preschentan els «White Garden» e fan in grond pass enavant. Els han demussà curaschi ed han bandunà la via segira cun lur chanzuns da pop che han garanti il success.

In sound dal tuttafatg nov

Per lur 5avel disc han els inventà da nov lur musica, han ristgà bler ed han collavurà cun Fabio Friedli, alias Pablo Nouvelle. Al musicist, dj e producent bernais esi reussì d’inritgir la musica da Anna Rossinelli cun tuns da sintetisader che creeschan ina intensitad ed in'atmosfera surprendenta sco tar ils tocs «Feel it», «Union» e «White Garden», dapli tuns electronics e main ghitarra acustica.

Carriera internaziunala

Cun «White Garden» e ses sound innovativ èn els arrivads sin l’emprima plazza da la parada dals albums en Svizra – e cun quest sound pudessan els uss er far il pass sur cunfin e pruvar da s’etablir en ils pajais vischins.

Legenda: Albumcheck da «White Garden»: il parairi da Jachen Prevost RTR