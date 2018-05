Ed el n'avess betg publitgà sia single nova «Wenn dWält 1986». Ina chanzun che na raquinta betg da l'apocalipsa, mabain d'ina amur uschè profunda ch'i fiss tuttina als inamurads sch'il mund va a frusta enturn els. Pia nagina chanzun da ballape sco ses grond hit «Bring en hei», mabain ina chanzun d'amur ed in pign omagi a ses geniturs.

Trais onns pausa da la musica

L'onn 2015 ha Baschi publitgà ses davos album «Zwüsche dir und mir». Dapi lu èsi stà plitost ruassaivel enturn il musicist da Basilea. El ha fatg ina pausa creativa e nizzegià quella era per fundar cun in camarat in'atgna fatschenta. Per quai ha el era duvrà in nov studio nua ch'el ha tranter auter era registrà chanzuns cun la gruppa Plasma da Cuira. Sa chapescha ha el en quest studio era lavurà vid atgnas ideas.

Plaz 6 tar MusicStar – Plaz 1 en las paradas da hits

Baschi è sa participà il 2003 a l'emprima stafla da l'emissiun da casting «MusicStar». L'emissiun ha Carmen Fenk gudagnà e Mario Pacchioli è daventà segund. Baschi percunter ha stuì bandunar gia baud l'emissiun sin il sisavel plaz. La firma discografica Universal ha dentant vis potenzial en il giuven da Basilea ed ha fatg in contract cun el. Gia cun si'emprima single ha Baschi gì success, ma in sbagl durant la vendita ha impedì in plaz sin il podest da la parada da hits Svizra. Quai è lura gartegià ad el cun ses grond hit «Bring en hei». L'imni da ballapè è stà trais emnas sin plaz in ed ha purtà en pliras plattas da platin.

