Ella preschenta ses album nov «Cler Cler» e dumogna d'entrar cun quel en ils radios en tut las regiuns da la Svizra. In bel success per la musicista rutinada oriunda da Scuol. Nus vain dumandà suenter tar noss collegas da SRF e RSI daco ch'els èn fan da Bibi Vaplan.

Cun ses novischem album «Cler Cler» èsi reussì a Bibi Vaplan insatge che be paucs dumognan: sias chanzuns novas èn d'udir sin ils radios en tut las regiuns linguisticas da la Svizra. Quai è in grond pass ed in success che na sa chapescha insumma betg da sasez. Perquai avain nus vulì savair da noss collegas da SRF e RSI daco che Bibi Vaplan chatta tanta accoglientscha tar els.

«Cler Cler»: il 6avel disc

Sia nova ovra ha Bibi Vaplan registrà a Turitg en il Studio «Aquarium» tar Manfred Zazzi ensemen cun Martina Berther (bass e chant) e Dario Sisera (batteria). Il resultat: in album cun chanzuns en il stil tipic da Bibi Vaplan, il link avra en ina nova fanestra, fin, sensibel e melancolic, pero er cun surpraisas e tuns electronics. Sia musica è frestga, cun in bel ritmus, intensitad, ed in bel surrir.

Il disc è in proxim pass enavant en la carriera da Bibi Vaplan. El è captivont, fascinant, plain creativitad ed adina pront per ina surpraisa.

Gia baud cumenzà cun musica

Bianca Mayer, alias Bibi Vaplan, è naschida il 1979 a Scuol. Dal 2000 fin il 2005 ha ella studegià a la scol’auta da musica a Turitg. Gia durant quel temp ha ella cumenzà a cumponer ed a far musica cun il num d’artista «Alba da la Clozza» e pli tard lura sco «Bibi Vaplan».

Discografia Alba da la clozza

2009

Ingio vasch?

2010 Eu vegn cun tai

2011 Sdruogliar 2012 Cul vent

2015 Cler Cler

2017

Maletg 1 / 4 Legenda: Bibi Vaplan preschenta nov album MAD Maletg 2 / 4 Legenda: Bibi Vaplan è adina puspè gugent en il studio tar Sergio Guetg RTR, Dominik Hardegger Maletg 3 / 4 Legenda: Bibi Vaplan Morena Buser Maletg 4 / 4 Legenda: Bibi Vaplan Bianca Mayer mad / mx3

