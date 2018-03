With a little help from my friends: Da Lombris preschenta «Undas»: 6 chanzuns en furma digitala.

Claudia Lombris è oriunda da Schluein, nus enconuschin ella surtut pervi da sias chanzuns cun la band «Not Yet». Il 2008 han ella, Simona Caminada e Lorenz Aenis procura per in hit cun lur 16avel top pop rumantsch «Bandunau». Suenter esi pero vegni pli quiet: studis, il master, e Claudia è lura ida a Basilea. Durant ils onns passads ha ella sunà e chantà be per ella, ha cumponi in pèr melodias, e mintgatant è ella vegnida envidada da chantar tar concerts d’autras bands.

With a little help from my friends

Il gust da far musica è lura puspè creschì cun il temps, e cun agid d'amias ed amitgs da la scena da musica da Basilea è ella lura sa decidida da registrar 6 chanzuns.

Sia vusch ferma ed al medem mument era fina ensemen cun ils tuns da ghitarra accustica èn il fundament. Qua e là procuran il cajón, cello ed orgelet da bucca per ulteriurs tuns e colurs.

Publicaziun digitala

Il nov disc datti per il mument be en furma digitala, «Da Lombris» vess pero er plaschair da far in disc entir cun dapli chanzuns.