Las ragischs da la gruppa «Hecht» tanschan bunamain dus decennis enavos. Enturn l'onn 2000 han ils giuvens Stefan Buck, Christoph Schröter e Rolf Furrer fundà la gruppa «Seng» e fatg musica englaisa scritta sez. Indesch onns pli tard èn els sa mess ensemen cun Philipp Morscher e Daniel Gisler, han cumenzà da far musica en tudestg svizzer e mida il num da la gruppa tar «Hecht». Cun quai pass han els mess il term decisiv per lantschar lur carriera musicala.

Legenda: Philipp Morscher e Stefan Buck han plaschair da raquintar da lur nov album RTR, Dominik Hardegger

D'album tar album

Cun «Oh Boy» publitgescha «Hecht» uss ses quart album. In album che sveglia grondas aspectativas tar ils fans.

Gia cun lur segund album «Wer zerscht s'Meer gsehd» han els dumagnà sin plaz 72 en la parada da hits svizra. Sin quai èn els vegnids premiads il 2012 als Swiss Music Awards sco "Best Talent National".

Suenter han els laschà trais onns peda enfin ch'els han publitgà lur proxim album: «Adam + Eva». Cun quel èn els siglids en las top 10 da la parada da hits ed èn uschia daventads enconuschents en l'entira Svizra.

Per l'album actual «Oh Boy» han els mantegnì il ritmus da trais onns. Quels trais onns eran emplenì cun tozzels concerts fullanads. Pia in temp fitg intensiv per la gruppa cun bler success e blers muments nunemblidaivels. Cun ton succes èn ils giuvens ina giada sa fermads cul patratg: «Oh Boy! Tge è qua propi capità ils davos onns?» Uschia è lura il titel tar lur album nov naschì.