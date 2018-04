Ils dus giuvens bernais Lorenz Häberli e Luc Oggier fan dapi diesch onns ensemen musica. Sco «Lo & Leduc» publitgeschan els uss lur sisavel album «Update 4.0» e tuttina sco ils emprims Update-albums ès era quel gratuit. Tar «Update 1.0» saja l'album stà gratuit, perquai che la glieud haja pir ina giada stuì scuvrir els. Ma l'album saja naschì plitost ord in schabetg: Lo & Leduc han numnadamain cumenzà lur carriera en l'ensemble «Pacomé» ed han fatg il 2009 lur emprim album. Tar quel èn restads avunda chanzuns per in segund album ch'els han lura publitgà sco duo «Lo & Leduc».

Il text rumantsch da 079 Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Dai silmeins a mi treis cefras

Fai schi bien,

Ei dess mo pli siat cefras ch’jeu stuess aunc anflar o lu Null siat nov ha'la detg,

Ti sas aun adina nuot ha'la detg

gnanc tschüss ha'la detg gie, Jeu damondel ella suenter sia tütütütü

Ha'la detg tüütüt Jeu dun mintga di in telefon

E less tia numera Wär lütet hüt no dr Uskunft aa?

Biars lavuran buc pli leu.

Mo pli ti, ed aunc duas autras

Heisst, mintga tiarza ga prens ti giu. Sie gäb mier jedi numera numera

Numa sia dat ella buc. Dai silmeins a mi treis cefras

Fai schi bien

Ei dess mo pli siat cefras ch’jeu stuess aunc anfla o lu E sch’jeu emprovel per minuta treis dallas numras – vai bu ditg

De chönns maximau nume sächsehaub Jahr lang ga bisi ihri fing Null siat nov ha'la detg,

Ti sas aunc adina nuot ha'la detg

Gnanc tschüss ha'la detg gie, Jeu damondel ella suenter sia tütütütü

Ha'la detg tüütüt Ed uss sun jeu schon bia onns,

Coligiaus falliu

Und am Schluss blibt mir gie propi mo pli ina numera,

gie mo ina numera. Cu jeu schmachel quels nuvs, cun detta tremblonta

Sun jeu lu, segirs che quella constat era Ed ord il nuot audel tia vusch uss

Denton il tram lez aud’jeu buc, na Wo no het wöue brämse aber es längt lang nid

Ed ord il nuot fai pam e tut vegn uss clar

Dus munds cumbinads

Cun l'album «Zucker fürs Volk» dal 2014 èn Lo & Leduc s'etablids definitivamain en ils radios e la parada da hits Svizra. In motiv per quai è segir er che lur musica è daventada pli melodiusa ed adattada per in vast public. Perquai han Lo & Leduc er pudì dar concerts tar blers festivals en Svizra. Là èn per exempel «Jung verdammt», «Blaui Pepperoni» u er «All die Büecher» anc adina tranter las preferidas. Ils Bernais che vegnan accumpagnads d'ina fulla musicists durant quels concerts, han plaschair ed energia sin tribuna. E quai influenzescha er lur public.

Da l'autra vart dattan ils rappers concerts en furmaziun classica e sa participeschan ad events sco il Cypher da SRF Virus – in inscunter da la scena da rap Svizra, nua che pli che 80 rappers cumbattan sur set uras per la meglra «punchline».