Matthias Reim è student da germanistica, la musica è pero pli interessanta. El ha in'atgna band e cumpona per per Roberto Blanco, Jürgen Drews e Bernhard Brink. Bainspert metta el da la vart ils cudeschs e fa sulettamain musica.

Sur notg in star cun ses megahit «Verdammt, ich lieb’ dich»

Il 1990 cumpara ses emprim disc, cun in dals gronds hits dal decenni: «Verdammt, ich lieb’ dich». 16 emnas sin plazza 1 da la parada tudestga! A partir da quel mument esi stà cler: mai pli universitad, sulettamain musica, e milliuns sin il conto.

Ina carriera plain auts e bass

Gronds hits, concerts e tourneas – Matthias Reim è cult e viva ina vita intensiva. El ha 6 unfants da 5 dunnas, abita en ils Stadis Unids, en il Canada, ad Ibiza e Mallorca, a Berlin e Cologna – e per finir al Laj da Constanza. Uss, cun avair surpassà ils 60 sa regorda el, in tip autentic ed onest, che chanta: «Ich will sagen können: Ich habe gelacht,' geweint, geliebt - ich will sagen können: Ich hab alles versucht … ich will sagen können: Ich hab verdammt noch mal gelebt!».

Maletg 1 / 8 Legenda: Matthias Reim ina carriera cun blers auts e bass. Maletg 2 / 8 Legenda: Matthias Reim suenter ina pausa da dus onns è el da return. Maletg 3 / 8 Legenda: Matthias Reim è fitg cuntent cun ses disc nov. Maletg 4 / 8 Legenda: Matthias Reim cun 60 fa el ses 18avel disc Maletg 5 / 8 Legenda: Matthias Reim jau hai vivì mita vita. Maletg 6 / 8 Legenda: Matthias Reim ha vendì milliuns da ses discs Maletg 7 / 8 Legenda: Matthias Reim guarda cun optimissem en l'avegnir Maletg 8 / 8 Legenda: Matthias Reim cun nov schlantsch en l'avegnir

Meteor – il 18avel disc

Ses disc nov ha da far pauc cun schlagher, el cuntegn chanzuns da pop da lingua tudestga e mussa er la vart pensiva da Matthias Reim en sias balladas plain istorgias da la vita. In sguard enavos d'in artist cha ha surpassà ils 60.