Mattiu Defuns – «Under the Same Old Tree»

Mattiu Defuns ha preschentà sia nova single «Under the Same Old Tree» live tar RTR

Il chantautur da Trun, Mattiu Defuns, ha pir 20 onns, è dentant gia dapi in temp sin il palc. Gia cun 15 onns ha el cumponì sias emprimas chanzuns. Quellas fan fitg gronda impressiun, er a la redacziun da musica da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, che ha registrà cun el «Mia olma», il 40avel Top Pop Rumantsch. Il diamant betg mulà survegn però adina dapli conturas e sa sviluppa fermamain. Cun sia musica n'ha el betg be tschiffà il public rumantsch, er en il rest da la Svizra è vegnì scuvert il talent da Mattiu.

Emprimas experientschas sco band

Avant bundant dus onns è el sa lià ensemen cun il rapper Giganto ed ha fundà la band «Giganto & Mattiu». Concept da la band era che mintgin contribuescha sia part uschia ch'il stil da chantautur è vegnì maschadà cun il rap. «Giganto & Mattiu» han gì ensemen curt suenter la fundaziun in triep chanzuns ed èn svelt ids sin tura tras il Grischun ed han pudì preschentar lur album «Undas».

Il proxim pass: solo

Uss ha Mattiu novs plans, el prepara las chanzuns per realisar ses emprim disc solo che cumpara la stad 2018. L'emprima chanzun ch'el preschenta è «Under the Same Old Tree». La chanzun mussa la direcziun: Mattiu en ses element expressiv ed intensiv, accumpagnà d'ina band cun giuvens musicists ord ses agen circul. Quai che procura per anc daplirs puncts da simpatia e dat a l'entir project in kick supplementar sin il palc.

Musica cun potenzial da hit

Che la musica da Mattiu ha potenzial da hit han ins gia pudì encorscher cun «Mia olma». «Under the Same Old Tree» suttastritga quai sentiment ed il mussament porta Mattiu gist live al Radio Rumantsch cun in ulteriur schatg. El ha chantà exclusivamain per noss auditurs al radio e sin Facebook la chanzun «Vallada». La performance da quai bel ed intensiv imni a la patria n'ha betg be procurà per pel giaglina en il studio, mabain era a noss auditurs.

«Vallada» live

Gust sin anc dapli Mattiu Defuns?

Livestream da la visita tar Alice Bertogg en il studio dal Radio Rumantsch