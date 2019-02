Dapi 15 onns datti gia la band da rock 11AM da Cuira. En il decurs dals onns èn 11AM adina stads tar il rock ed han preschentà atgna musica sin aut nivel. Uschia han els bajegià si ina communitad da fans fidaivla e servi quels conscienziusamain da temp a temp cun nova musica.

Uss, pon els festivar lur 15avel anniversari, e preschentan lur quart album. Els han pachetà 10 novas cumposiziuns en in album cun ina cuverta tras a tras en argient che spievla sa sez sch'ins contemplescha ella. Quai duai ir a prà cun il titel dal album «Mirror: Breathe», quai che vul dir tant sco spievel e respirar. Tut las chanzuns èn scrittas dal chau e chantadur dalla band Ervin Janz.

Tranter vita e mort

En il concept musical per il terz album han ils temas vita e mort occupà il cumponist Ervin Janz. En las chanzuns vai per la vita, la nova vita – inspirà cunzunt entras la naschientscha da sia figlia avant in onn e mez.

Mo era la mort ha marcà ed influenzà Janz. Uschia ha el elavurà musicalmain la trista mort d'in ami. Era in omagi a dus da ses idols musicals ha Janz integrà en quai album. A Chris Cornell da Soundgarden e Chester Bennington da Linkin Park. Omadus iconas da la musica che han prendì la vita il 2017.

Legenda: Albumcheck da «Mirror: Breathe»: il parairi da Flavio Tuor. RTR

«Mirror: Breathe»

In bel e radund album cun sincera musica da rock che tanscha dal Linkin Park sur differents stils enfin tar Soundgarden. Producì bain cun blera premura ed in bun sentiment per ils detagls.