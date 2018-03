Gronds egls ha il rappunz Bligg fatg, cura che noss moderatur Ivo Orlik ha declerà ad el, ch'el haja constatà che quai chor d'uffants chantia rumantsch en l'emprima part da sia chanzun «Ja, aber...». Ensemen èn els ids atras il text e Bligg ha survegnì la translaziun tudestga. Bligg è immediatamain stà intgantà da quella casualitad e perfin cuntent da finalmain avair sclerì il misteri da questa passascha. Pertge el è gia vegnì confruntà pliras giadas cun la dumonda, tge che quai chor chantia.

Jau na sai simplamain betg. Nus avain cumprà quella sequenza en l'internet senza savair tge, co e cum

Tut be ina finta

I fiss ina propi bella istorgia: Bligg registrescha ina nova chanzun e bajegia viaden ina part d'ina chanzun chantada d'in chor d'uffants rumantsch. Bligg na sa dentant insumma betg, tge che vegn chantà e danunder che quella chanzun deriva. Sinaquai scuvra RTR il misteri e deliberescha Bligg da la situaziun malsegira cun quella passascha. Mo deplorablamain è l'istorgia ina sgnocca. Il moderatur Ivo Orlik ha inventà ina bella finta per far crair Bligg ch'el haja duvrà ina chanzun rumantscha per ses nov hit.

Igl ha schont fatg in pau mal da tradir la sgnocca, cura ch'jau hai vesì il plaschair tar Bligg.

Nov album suenter lunga pausa

In onn e mez è Bligg sa retratgs da la publicitad per far ina pausa artistica. El ha nizzegià quella per passentar dapli temp cun sia famiglia, viagiar per il mund enturn e per cumenzar a lavurar pass per pass vid il nov album. Cun «Ja, aber...» turna el enavos e preschenta l'emprima single giu da l'album nov che vegn ad avair num «KombiNation». Cumparair duai'l l'entschatta avrigl.

As regurdais anc?

