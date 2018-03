Astrid Alexandre preschenta 10 chanzuns novas sin ses segund disc «Umbrivas». Chanzuns levas e misteriusas, gruglias ed intensivas, per rumantsch, englais e franzos. Cun perseveranza è ella sa preparada avant d'ir a Berlina per registrar en il «Wonderful Lowswing Studio» tar Guy Sternberg.

durant in concert

Astrid Alexandre en in bistro a Paris

durant in concert

Astrid Alexandre sa, tge ch’ella vul cun sia musica. Ella ha autas pretensiuns – e cumpromiss na datti nagins. Sia musica è autentica e na vul betg seguir ils currents actuals. Quai ha ella mussà il 2014 cun ses emprim disc e cun tocs sco «Bubble» u «Would you». Ina giada fin e melancolic cun piano, lura intensiv e grugl cun ghitarra. Er ses disc nov è da quel caliber.

Registraziuns en ambient creativ a Berlina

Ella ha registrà l'album ensemen cun Rolf Caflisch, Andi Schnoz e Rees Coray. Questa giada èn els stads en in studio a a Berlin en il «Wonderful Lowswing» tar Guy Sternberg – quai per esser pli concentrads ed ordaifer il mintgadi.

Els èn vegnids enavos da Berlina cun «Umbrivas» cun chansons e chanzuns da pop per rumantsch, englais e franzos – finas e levas, energeticas ed er stgiras. Quai era pervi da las tematicas che dattan da pensar ed occupan, sco quella dals fugitivs en la chanzun «Umbrivas». I dat pero er las istorgias cun glisch e speranza, sco «Veta» cun Astrid ensemen cun Pascal Gamboni e cun in text da Tresa Rüthers-Seeli. Contribuì chanzuns han er Corin Curschellas e Rees Coray, persunas che accumpognan Astrid sin sia via musicala.

