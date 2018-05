Co e Stee Gfeller represchentan cun lur gruppa «Zibbz» la Svizra tar il Eurovision Song Contest 2018 a Lissabon. Vegnan els da far il pass en il final?

A l'emprim mez final dal «Eurovision Song Contest» sa participeschan 19 interprets e gruppas. Diesch da quels cuntanschan il final la sonda ils 12 da matg a Lissabon. «Zibbz» che represchentan la Svizra ston sa qualifitgar en il mez final. Ma la concurrenza è ferma e tenor ils biros da patg è la Svizra be sin plazza 11.

Ils favurits da l'emprim mezfinal Maletg 1 / 4 Legenda: Netta Barzilai d'Israel è la gronda favurita tar il ESC Keystone Maletg 2 / 4 Legenda: Vul persvader cun ses funky Elektrosound à la Jason Derulo: Mikolas Josef da la Tschechia Youtube / Eurovision Song Contest Maletg 3 / 4 Legenda: La sopranista Elina Nechayeva da l'Estonia n'ha betg mo la pli impressiunanta vusch mabain er la pli spectaculara rassa dal emprim mezfinal Youtube / Eurovision Song Contest Maletg 4 / 4 Legenda: Ieva Zasimauskaité: Mia favurita persunala Keystone

4 motivs pertge che «Zibbz» pon tuttina cuntanscher il final

1.) FFF - Fan Favourite Fail: Il disdir dil favurit dals fans è in fenomen ch'è gia dapi onns enconuschents tar il Eurovision Song Contest. Ils fans dal ESC han gugent chanzuns dramaticas ed emoziunalas. Il pled «cheesy» è s'etablì per descriver questas chanzuns. Tar ils finals èn ils fans passiunads dal ESC dentant en la minoritad. Uschia che chanzuns che tutgan in gust pli vast pon avair dapli success. Cun lur chanzun da Rock/Pop n'èn «Zibbz» insumma betg «cheesy», anzi plitost «mainstream», ma en in senn positiv.

2.) Do you speak english? Chantar en la lingua materna plascha fitg a la glieud a chasa. Dentant sa cumpona il public da l'ESC da bleras differentas terras ed uschia vegnan las chantaduras ed ils chantadurs simplamain chapì meglier sch'ellas ed els chantan per englais.

La cumprova: Dapi l'onn 2000 han 16 chanzuns en englais gudagnà il titel.

Ils victurs dapi l'onn 2000 Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen 2000 - Olsen Brothers - Fly on the Wings of Love (Danemarc) 2001 - Tanel Padar, Dave Benton & 2XL - Everybody (Estonia) 2002 - Marie N - I Wanna (Lettonia) 2003 - Sertab Erener - Everyway that I Can (Tirchia) 2004 - Ruslana - Wild Dances (Ucraina) 2005 - Elena Paparizou - My Number One (Grecia) 2006 - Lordi - Hard Rock Hallelujah (Finlanda) 2007 - Marija Serifovic - Moltiva (Serbia) 2008 - Dima Bilan - Believe (Russia) 2009 - Alexander Rybak - Fairytale (Norvegia) 2010 - Lena - Satellite (Germania) 2011 - Ell & Nikki - Running Scared (Aserbaidschan) 2012 - Loreen - Euphoria (Svezia) 2013 - Emmelie de Forest - Only Teardrops (Danemarc) 2014 - Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix (Austria) 2015 - Mans Zelmerlöw - Heroes (Svezia) 2016 - Jamala - 1944 (Ucraina) 2017 - Salvador Sobral - Amar Pelos Dois (Portugal)

3.) A propos chapir: Er il text da la chanzun e sia significaziun èn impurtants. En la chanzun «Stones» tractan «Zibbz» tranter auter il tema «cyber-mobbing». Entras l'internet èsi daventà pli simpel da far commentaris anonims uschia che las retegnientschas da disfamar glieud vegnan pli e pli pitschnas. Encunter quest fenomen actual chantan ils dus Svizzers.

4.) In per tuts e tuts per in: In punct impurtant tar l'ESC è la communitad. Fans da l'entir mund vegnan ensemen per sustegnair lur candidats, ma er per far festa ensemen. Per sa colliar cun quella communitad ston ins esser activ en las raits socialas. «Zibbz» èn qua profis e publitgeschan regularmain cuntegns sur differents chanals. Plinavant sa mettan els en scena cun acziuns sco per exempel ina versiun da lur chanzun interpretà en set differents geners u er cun in video ensemen cun il candidat austriac Cesàr Sampson.

Cler è, ch'i na vegn betg simpel per la gruppa Svizra en il mez final ma sch'ella vegn da sa metter atras encunter la concurrenza da l'emprim mezfinal lura è er bler pussibel per il grond final.

