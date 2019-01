Per la segunda giada èn vegni surdads ils «Bündner Music Awards». Il giuven chantautur Mattiu Defuns ha gudagnà en la categoria principala ed è daventà musicist da l’onn 2018. Sper Defuns eran anc nominads Bibi Vaplan, Tawara, Kaufmann e Nyna.

Defuns a New York

Cunquai ch’il chantautur è il mument a New York per far ina scolaziun da producent da musica, ha sia band prendì encunter la trofea, tranter auter sias soras Nina e Tiziana Defuns. Mattiu Defuns ha tramess in messadi da video ed engrazià per il grond sustegn dal public. L’award saia ina gronda motivaziun per continuar.

Artist excepziunal

La scena musicala grischuna è dal maini che Defuns haja merità la trofea. El haja lavurà fitg, el scrivia chanzuns grondiusas, sia musica derivia dal cor. El tunia sco sch’el faschessia musica dapi 40 onns. Sia musica saja sincera ed evocheschia sentiments.

Legenda: Mattiu Defuns ha mess en moviment il mund musical grischun cun ses album da debut. RTR

Chanzun da l’onn

«Lisa» dalla band Kaufmann è daventada la chanzun da l’onn 2018. En questa categoria eran anc Lou Zarra e Sandro Dietrich, Gimma, Hedgehog e Me and Marie nominads.

Novaziuns

Quest onn è vegni organisà per l’emprima giada ina show per surdar ils premis. Nova è era la categoria newcomer. Qua ha il duo Anatina gudagnà. Quai premi n’ha betg il public surdà, mabain ina giuria d’experts. Las victuras survegnan las entradas da la show per investir quests daners en lur via musicala. Il «Bündner Music Award» vegn organisà da südostschweiz.ch. La finamira è da porscher ina plattafurma a la scena musicala grischuna.

RR novitads 23:00