A partir dal mars nagins ubain paucs concerts e festivals, far provas è stà per part nunpussaivel e bleras artistas ed artists han stuì avair tema per lur existenza.

Tge capita il 2021?

Er quest onn para dad esser in cun blera intschertezza: vegni puspè a dar eveniments da musica, co vai cun lavurar en il studio e registrar discs novs, e tge fan cumponistas e cumponists? Davart quest tema avain nus discuta cun 3 musicists e cumponists grischuns:

Chattar la motivaziun per exercitar e cumponer sainza avair ina finamira, quai è il pli difficil

Maletg 1 / 3 Legenda: Robert Grossmann RTR Maletg 2 / 3 Legenda: Gion Andrea Casanova Gion Andrea Casanova da Laax, fagottist da la filarmonia da chombra dal Grischun, che chanta er tar ils Furbaz. RTR Maletg 3 / 3 Legenda: Curdin Janett Curdin Janett, oriund da Tschlin, che nus enconuschain tranter auter sco commember dals Fränzlis da Tschlin. RTR

Lur situaziuns èn sumegliantas: Lavurar sco musicist e cumponer en temps da pandemia è ina sfida e per mintgin in pau different: