La 14avla festa federala da musica populara a Bellinzona ha attratg da gievgia fin dumengia passa 80'000 visitadras e visitaders. Bunamain 2000 musicantas e musicants e 250 furmaziuns han purschì sin 14 tribunas passa 400 concerts. Il medem mument ha l’Associaziun da la musica populara svizra festivà ses 60avel anniversari. La festa ha gì lieu per l’emprima giada en il Tessin. Sco quai ch’ils organisaturs han communitgà è cunzunt la sonda cun 35'000 visitaders stada in grond success.

audio L'ultim di da la 14avla Festa federala da la musica populara 03:22 min, ord Actualitad dals 23.09.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 22 Secundas.

Artg musical

L'Artg musical emetta oz in'emissiun naziunala. ReteDue, RTS, SRF Musikwelle ed RTR han fatg la sonda saira in'emissiun communabla, moderada en tuttas quatter linguas naziunalas e cun tschintgs furmaziuns da l'entira Svizra. «L'Echo du p'tit lac» (Svizra franzosa), «Setteretal-Buebe» (Svizra tudestga), «Bündner Ländlermix» (Svizra rumantscha) e l'ospitant da la Festa federala da la musica populara, il chantun Tessin ed uschia la Svizra taliana, è represchentada cun duas furmaziuns: «Bandella Castellana» ed il quartet da mandolinas «Quartetto Prisma».

audio Festa federala da la musica populara 01:58:18 min, ord Artg musical dals 24.09.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 1 minuta 58 Secundas.

Al mercato di sabbato – la fiera da sonda - èn s'incuntradas fullas da glieud, betg mo pervi da la festa da musica populara. Sco mintga sonda èn blers manaschis purils, d'artisanadi, producents da charn e chaschiel s'installads sin la Piazza Collegiata e sin las vias per vender lur products. I ha da tuttas sorts rauba, ed oz fan las diversas furmaziuns da musica populara in bainvegni musical e dattan tempra festiva, betg mo a la fiera.

audio Tge è il program da la fin d'emna da la Festa federala da la musica populara a Bellinzona 05:11 min, ord Actualitad dals 23.09.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 5 minutas 11 Secundas.

Mintga quatter onns sa scuntra la famiglia da la musica populara per la Festa federala da la musica populara, quest onn per la 14avla giada. Igl è in dals muments ils pli impurtants da la scena musicala populara. Quest onn è quel per l’emprima giada en sia istorgia en il chantun Tessin, a Bellinzona. La chapitala dal Tessin beneventa aderentas ed aderents da la musica populara e daventa per intgins dis la chapitala da la musica populara svizra.

audio Tuns da la Festa federala da la musica populara a Bellinzona 05:14 min, ord Actualitad dals 26.09.2023. Maletg: SRF laschar ir. Durada: 5 minutas 14 Secundas.

Premissas idealas

La citad veglia da Bellinzona è quasi optimala per ina tala festa. Sin sis piazzas datti tendas grondas e vitiers datti sin las vias tranter las piazzas anc set tribunas pitschnas per las furmaziuns nua ch'ellas pon dar concerts spontans durant tut ils dis da festa. Dapertut en la citad èn er da vesair mandolinas e ghitarras melnas surdimensionalas ord stiropor che fan endament ch'i dat insatge spezial a Bellinzona.

Durant la festa federala da la musica populara datti durant ils dis da festa en total 400 concerts da 230 furmaziuns. E sche l'aura na fa betg in stritg tras il quint spetga l'organisaziun tranter 60'000 e 100'000 visitadras e visitaders.

Il program da la SRG durant la festa Avrir la box Serrar la box Tut ils dis hai dà musica e concerts sin diversas tribunas en la citad. GIEVGIA, ILS 21-09-2023 19:00 ceremonia d'avertura Piazza del Sole

20:15 – 22:45 Pavillon suisse (emissiun naziunala) VENDERDI, ILS 22-09-2023 20:00 Zoogä-n-am Booga sin SRF Musikwelle SONDA, ILS 23-09-2023 09:00 – 21:00 preschentaziuns avant giurias en diversas salas da la citad

11:00 – 12:30 Kiosque à Musique (RTS)

18:15 Bella musica (emissiun naziunala en tuttas quatter linguas naziunalas DUMENGIA, ILS 24-09-2023 10:00 – 12:25 La domenica poplare (RSI)

14:00 cortegi da festa (live sin SRF)

14:00 - 16:00 Artg musical (sin RTR)

Emissiuns da radio e videos

La gievgia saira è la festa vegnida lantschada cun divers concerts en las tendas da festa. Sin la Piazza del Sole hai dà in'emissiun da radio. In «Pavillon Suisse», vul dir in'emissiun naziunala moderada en las quatter linguas naziunalas. Questa emissiun han Rete Due, RTS Espace deux e SRF2 Kultur emess direct sin lur undas.

RTR ha fatg videos da quest concert nua che quatter furmaziuns ord las quatter regiuns linguisticas èn sa preschentadas. Da la Svizra tudestga è quai stà ils Rusch-Büeblä dal chantun Sviz, da la Svizra franzosa «La-Fa-Mi-Tille», da la Svizra taliana «Marco Zappa e band» e dal Grischun la furmaziun «Prättigauer Power». Quai èn 4 giuvens da 13 onns, ils frars Lukas e Philipp Joos, Laurin Aebli ed Andri Jost.

Era ils proxims dis hai dà massada concerts. Dals concerts en la tenda da la Piazza del Sole fa RTR videos ch'èn lu da vesair sin Play RTR e pli tard er sin il chanal da youtube da RTR. Tranter auter datti concerts da la «Familienkapelle Forrer», «Echo vom Tannenberg» e la dumengia saira sco punct final «Carlo Brunners Superländlerkapelle cun Lisa Stoll (corn d'alp) e Pepe Lienhard. Era sin la tribuna da la Piazza del Sole datti diveras emissiuns directas e registradas (guarda qua sut).

Impressiuns da la festa

1 / 22 Legenda: Keystone 2 / 22 Legenda: En la curt dal municipio (chasa comunala) datti numerus e divers concerts. Keystone 3 / 22 Legenda: Fullas da visitadras e visitaders sin la Piazza Collegiata a Bellinzona. RTR 4 / 22 Legenda: Ti-Press, Samuel Golay 5 / 22 Legenda: Ti-Press, Samuel Golay 6 / 22 Legenda: Piazza Collegiata cun il Mercato di sabbato RTR 7 / 22 Legenda: Ti-Press, Samuel Golay 8 / 22 Legenda: Ti-Press, Samuel Golay 9 / 22 Legenda: Ti-Press, Samuel Golay 10 / 22 Legenda: Ti-Press, Samuel Golay 11 / 22 Legenda: In buob suna la arpa ensemen cun la band da Marco Zappa. Ti-Press, Samuel Golay 12 / 22 Legenda: Ti-Press, Samuel Golay 13 / 22 Legenda: Talas ghitarras (magari er mandolinas) inscuntr'ins dapertut en la citad veglia da Bellinzona. RTR 14 / 22 Legenda: La musica populara carmala er da sautar. Keystone 15 / 22 Legenda: (da san.) :Lukas Joos ed Andri Jost da la furmaziun Prättigauer Power. Ti-Press, Samuel Golay 16 / 22 Legenda: Keystone 17 / 22 Legenda: Ina chapella ed in giuven talent sin ina da las tribunas per concerts spontans. RTR 18 / 22 Legenda: La furmaziun grischuna Prättigauer Power al concert en la tenda sin la Piazza del Sole. Ti-Press, Samuel Golay 19 / 22 Legenda: Ti-Press, Samuel Golay 20 / 22 Legenda: Marco Zappa e band durant lur concert. Ti-Press, Samuel Golay 21 / 22 Legenda: Ti-Press, Samuel Golay 22 / 22 Legenda: La moderatura Carla Norghauer cun il «sindaco», il president da la citad da Bellinzona Mauro Minotti durant la ceremonia d'avertura. Ti-Press, Samuel Golay

RTR sco era las autras unitads d'interpresa da la SRG SSR èn partenarias da medias da la festa e rapportan da tut quai che capita al lieu. La chasa da medias rumantscha RTR procura per tut las registraziuns visualas (videos) da diversas emissiuns durant la festa. Er en il radio RTR vegni a dar diversas emissiuns (p.ex. «Artg musical» u «La populara»).