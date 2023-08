Dals 21 fin ils 24 da settember ha lieu a Bellinzona la Festa federala da la musica populara. RTR è per Vus da la partida e porta suns e tuns tar Vus a chasa.

Mintga quatter onns sa scuntra la famiglia da la musica populara per la Festa federala da la musica populara. Quest grond eveniment è in dals muments ils pli impurtants da la scena musicala populara. Quest onn è quel per l’emprima giada en sia istorgia en il chantun Tessin, a Bellinzona. Dals 21 fin ils 24 da settember stat la musica populara era en il center tar nus.

RTR sco era las autras unitads d'interpresa da la SRG SSR èn partenarias da medias da la festa e rapportan da tut quai che capita al lieu. La chasa da medias rumantscha RTR procura per tut las registraziuns visualas (videos) da diversas emissiuns durant la festa. Er en il radio RTR vegni a dar diversas emissiuns (p.ex. «Artg musical» u «La populara»).

Quai spetga Vus a la Festa federala da la musica populara Avrir la box Serrar la box Tut ils dis datti musica e concerts sin diversas tribunas en la citad. GIEVGIA, ILS 21-09-2023 19:00 ceremonia d'avertura Piazza del Sole

20:15 – 22:45 Pavillon suisse (emissiun naziunala) VENDERDI, ILS 22-09-2023 20:00 Zoogä-n-am Booga sin SRF Musikwelle SONDA, ILS 23-09-2023 09:00 – 21:00 preschentaziuns avant giurias en diversas salas da la citad

11:00 – 12:30 Kiosque à Musique (RTS)

18:15 Bella musica (emissiun naziunala en tuttas quatter linguas naziunalas DUMENGIA, ILS 24-09-2023 10:00 – 12:25 La domenica poplare (RSI)

14:00 cortegi da festa (live sin SRF)

14:00 - 16:00 Artg musical (sin RTR)