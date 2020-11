Cun Marcus Petendi aka Calandaboi po in ulteriur rumantsch sa plazzar en la retscha da Mx3 – tuts per in. E quai gist cun sia chanzun da debut ch’el ha fatg ensemen cun la chantadura Biba.

Mx3 – tuts per in

Calandaboi e Biba – tant è gia ordavant cler, qua èn ils dus dretgs chaus s’inscuntrads! Ins survegn il sentiment d’ina simbiosa musicala. Marcus Petendi cun il num d’artist Calandaboi posseda la buna imaginaziun musicala ed Olivia Virgolin aka Biba, ha la dretga vusch per quest stil da musica.

La chanzun «Home» è l’emprim fritg da lur collavuraziun musicala. Ina collavuraziun ch’avess tenor Calandaboi duì dar in song d’electropop. Biba aveva qua dentant ina totalmain autra idea ed uschia en els dus ids tras la metamorfosa ed èn sa chattads sin in cumplettamain auter nivel musical.

«Home» sveglia sentiments d’atun

Al cumenzament da la chanzun vai liber cun ina ghitarra seraina e motorica. Lura vegn Biba cun sia vusch melancolica che lascha crescher en ins il sentiment d’ir a spass in di da plievgia tras il guaud d’atun. Gia suenter 35 secundas vegn il refrain ed avra ad ins in grond univers da pop – u per restar tar il guaud d’atun: ins sa chatta tuttenina entamez ina mar da colurs atunilas.

Quai sveglia uss il pregiudizi che la pulvra vegn gia sajettada ora en l’emprima runda e las ulteriuras trais minutas pudessan daventar plitost monotonas. Tar Home n’è quai dentant insumma betg il cas! Suenter ina minuta audan ins per l’emprima giada la vusch da Calandaboi che dublegia davostiers la vusch da Biba. Quai dublegiar para donn. I fiss stà pli bel, sche Calandaboi avess chantà persul. Uschia tuna quai plitost in zic lasuenter, sco sch’el avess vulì s’eternisar, dentant senza esser propi preschent. Che Petendi sa chantar, ha el gia demussà sco chau da la band Polyphone.

Pop cun ina presa indie

Amez la chanzun vegn lura la part instrumentala che dat a «Home» il touch da indie. Quai avant che la chanzun prenda anc ina giada si il refrain per ir en il finale.

Sco Calandaboi ha Petendi vulì avrir e prender novas vias musicalas e far progress – quai ch’el ha era fatg. En cumparegliaziun cun sia via da Polyphone tuna el uss pli en direcziun pop. Ils gronds experiments n’han betg lieu, persuenter survegnan ins musica che tschiffa e che correspunda ad in lartg public.

Mo tgi sa, tge che spetga

Schebain Calandaboi resta sin questa via e quals featurings che spetgan, quai resta avert – almain per nus. La visiun da Petendi è da stgaffir cun il project Calandaboi insatge en il stil dals «Gorillaz». Quai vul dir, el è il chau creativ che lavura cun blers differents musicists e quai en differentas direcziuns. Ina sfida pretensiusa, ma era ina visiun interessanta.