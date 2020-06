Viver la vita da musicist n'è betg simpel. Viver da la musica senza savair sunar concerts è anc bler pli grev. Corona ha serrà sin l’entir mund locals da concert, chaschunà tribunas stgiras e quietas. Mattiu Defuns ha mess avant bun in onn e mez tut sin la carta musica. Sia carriera ha cumenzà bain. Il giuven musicist da Trun ha edì ses album da debut, el ha survegnì il premi da cultura dal chantun ed è daventà musicist grischun dal 2018. Il lockdown ha quasi schelentà sia carriera. Uschia ha Mattiu stuì turnar tar sia vita avant la carriera da musicist. Almain per in mument.