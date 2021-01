El è in cumponist da num e da pum, e blers han interpretà sias chanzuns: da Elvis Presley, Johnny Cash, Cliff Richard, ils Monkees, UB 40 fin tar Frank Sinatra.

Neil Diamond e ses semperverds

Sias melodias èn daventadas semperverdas da la musica da pop, tocs sco «I’m a Believer», «Red Red Wine» e «Solitary Man. Però er sco interpret ha el gì grond success e durant ils onns 70 ed 80 ha el vendì sur 130 milliuns portatuns.

Legenda: Neil Diamond, il 2018, tar in da ses ultims concerts Keystone

Neil Diamond è naschì ils 24 da schaner dal 1941 a Brooklyn e cun 25 onns è sia carriera vegnida lantschada cun ses emprim hit «Cherry Cherry». Il 1973 scriva el la musica per il film «Jonathan Livingston Seagull», in soundtrack che ha gì dapli success sco il film.

Il 1980 cumpona el ensemen cun Gilbert Bécaud la musica per il film «The Jazz Singer», er quai in grond success. Ils ultims onns ha Neil Diamond gì damain preschientscha. Il 2018 survegn el in Grammy, il «Lifetime Achievement Award» per sias prestaziuns sco musicist e cumponist. Quel onn annunzia el er ch’el haja Parkinson.