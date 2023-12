Il pled «advent» deriva dal latin e munta arrivada. Il temp d’advent duess renviar a la naschientscha dal bambin che nus festivain da Nadal.

Per quest temp preschentan noss chors tranter auter chanzuns sco «O magnum misterium», «Ei fa notg», «Seal Lullaby» ed anc bleras autras chanzuns che duessan procurar per ina bell’atmosfera da preparaziun per la festa gronda.

Nus giavischain a Vus tuts ed ils Voss in paschaivel temp d’advent.